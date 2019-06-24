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Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий заявил, что его пост в Facebook о концентрационные лагеря для представителей ЛГБТ «перекрутили». Об этом чиновник сказал в комментарии UA:Новини.

Он назвал опубликованную картинку «неудачной шуткой» и отметил, что не удалял сообщение, а его забанил Facebook.

«Мои слова были несколько искажены. Насчет концлагерей я не писал ни слова. (...) Относительно картинки, то не очень удачно подобранная шутка», - сказал Галицкий, сообщает УНИАН.

При этом заместитель мэра Сум убежден, что «пропаганда ЛГБТ извращений» должна быть криминализирована. «Я считаю, что пропаганда ЛГБТ извращений должна быть криминализирована. Соответственно лица, которые занимаются пропагандой извращений, должны отвечать согласно уголовному законодательству. (...) Лица, которые пропагандируют ЛГБТ извращения должны привлекаться к уголовной ответственности и отбывать определенный срок или исправительные работы в местах лишения свободы», - убежден чиновник.

Журналисты «Суспильного» также позвонили мэру Сум Александру Лысенко с вопросом, собирается ли он как-то реагировать на скандальный пост своего подчиненного. «Лысенко сказал, что решит и прокомментирует только после того, как пообщается с Галицким», - пишут UA:Новини.

Тем временем, сам Галицкий на своей странице в Facebook извинился перед жертвами концлагерей и их родными за использование изображения заключенных в концлагере. «На эмоциях я использовал для комментирования изображения заключенных в концлагере. Я осознаю, что как должностное лицо должен всегда руководствоваться холодным рассудком, а потому хотел бы попросить прощения у жертв и родных жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом. Игра на чувствах страждущих, даже в такой способ, является недопустимой», - написал чиновник.

При этом он добавил, что категорически не воспринимает «политику правительства относительно попустительства ЛГБТ-пропаганды и постепенного внедрения гендерной идеологии».

Напомним, прокуратура возбудила уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого об ЛГБТ и концлагерях.
ForUm

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