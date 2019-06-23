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15 июля Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене.

Соответствующий документ опубликован в издании «Урядовий кур"єр».

По информации издания, ранее защитники Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева. Впоследствии они подали еще несколько жалоб на определения этого же суда, который отклонил заявления защитников.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы и также обвиняла его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия. Но по этому пункту суд оправдал экс-президента.
ForUm

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