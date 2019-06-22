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Премьер-министр Владимир Гройсман опроверг слухи, распространенные лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко, о приватизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное — ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу», — заявил Гройсман.

Ранее партия ВО Батькивщина обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. По словам Тимошенко, деньги, которые зарабатывает украинская ГТС, распределялись по оффшорным счетам Гройсмана, экс-президента Украины Петра Порошенко и председателя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу могут произойти во второй половине сентября. «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

В НАК заявили, что РФ затягивает проведение переговоров о транзите газа через территорию Украины, ожидая новых «переговорщиков, которые будут сдавать интересы Украины».
ForUm

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