В Киеве презентовали инновационное и уникальное для Украины пространство – smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development, сообщает пресс-служба КГГА.

Первая «умная» улица расположена в пределах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной. Кроме бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной есть первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха. Она была установлена ​​в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City. Датчик измеряет концентрацию мелкодисперсной пыли (РМ2.5 и РМ10), уровень оксида азота (NO), оксида серы (SO2), озона (O3), бензола (C6H6), диоксида азота (NO₂), угарного газа (CO), а также температуру и влажность. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляет мобильная лаборатория, которая ежедневно делает забор и анализ. Данные доступны на портале air.kyivsmartcity.com.

Есть на smart-улице и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения гарантируют высокий уровень безопасности, «умное» освещение, автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью. Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.

Как отметила координатор инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, первая smart-улица в Киеве – это воплощение международной практики создания Living Lab.

«Такие «живые» лаборатории позволяют в условиях города протестировать новые технологии, призванные улучшить жизнь его жителей. Это и «умное» освещение, и контроль экологической ситуации, и видеонаблюдения, и многое другое. В рамках проекта, реализованного инициативе Kyiv Smart City совместно с компанией KAN Development, мы будем иметь возможность проверить на практике достижения украинских и зарубежных стартапов, чтобы в будущем ввести лучшие технологии в других районах столицы», - отметила она.