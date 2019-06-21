Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. Долл. для поддержки Украины, сообщает посольство Украины в США.

Так, в проекте закона о «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год» смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены в объеме $445,7 тыс. долл. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи в сфере безопасности по программе «Международное военное финансирование».

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США.

Напомним, Департамент обороны Соединенных Штатов Америки объявил о планах выделить Украине дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку отрасли обороны и безопасности.