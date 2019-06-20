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Жителя Волыни приговорили к 3 годам лишения свободы с одним годом испытательного срока за призывы к объединению волынских земель с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Распространяя материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к объединению волынских земель с Республикой Польша, 23-летний житель Любомльского района совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», - говорится в сообщении.

К такому выводу, прислушавшись к доводам прокурора, пришел Луцкий городской суд, который признал мужчину виновным в совершении этого преступления.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся. Суд учел молодой возраст подсудимого и наличие на его иждивении малолетнего ребенка.

Поэтому мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением годовалого испытательного срока.
ForUm

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