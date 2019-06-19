Осень 2019 года Украина должна встретить с новым главой представительства Европейского Союза.

Сразу стоит отметить, эта замена – плановая. Ни с украинскими, ни европейскими выборами она никак не связана. В августе истекает три года каденции нынешнего посла Хюга Мингарелли; в 2019-м ему исполняется 65 лет. И хотя формально ЕС мог оставить посла на четвертый год, произошло иначе: еще в прошлом году в Брюсселе решили включить украинскую дипмиссию в нынешнюю плановую ротацию.

Летняя ротация европейских послов – это всегда пакетное решение, под которое подпадают десятки стран одновременно. При этом надо выдержать баланс между государствами-членами и институтами ЕС, между Восточной и Западной Европой и т.д.

Как говорят в Брюсселе, в этом году согласование затянулось. Лишь в начале июня о назначении сообщили несколько более широкому кругу европейских дипломатов. Именно тогда стало известно и о преемнике Мингарелли.

Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маасикас.

Согласно неписаным правилам дипломатии, новоназначенные послы не имеют права комментировать свое назначение до официального объявления. Однако информацию о том, что решение в отношении руководителя стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, «Европейской правде» подтвердили сразу несколько источников.

Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.

Посольские различия

По своему послужному списку Маасикас – едва ли не полная противоположность действующему послу ЕС в Украине Хюгу Мингарелли.

Мингарелли представляет когорту евробюрократов и был делегирован структурами ЕС. Маасикас – кандидат от государств-членов. Сейчас он – заместитель министра иностранных дел, и львиную долю своей карьеры проработал на собственное государство. Диаметрально разным является и происхождение этих дипломатов. Француз Мингарелли – представитель юго-запада «старой Европы», в то время как его преемник – из Эстонии, северо-восточного государства-новичка Евросоюза.

Но есть и то, что их объединяет – это опыт и авторитет у себя «дома».

Хюг Мингарелли работает в структурах ЕС с 1982 (!) года, три года назад его избрали на должность посла из-за того, что в свое время он уже занимался Украиной – возглавлял команду ЕС на переговорах о Соглашении об ассоциации.

У Маасикаса украинского следа, на первый взгляд, нет, но авторитета ему не занимать. Одно только то, что в 2016 году в ежегодном эстонском рейтинге его объявили «европейцем года», уже значит немало.

Между тем «Европейская правда» выяснила, что на самом деле он был причастен к принятию многих решений в поддержку Украины – хотя в официальной биографии об этом и не сказано.

Кем является новый посол ЕС?

Маати Маасикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию – историк, работал в музее. Сейчас беспартийный, и о взглядах дипломата свидетельствует то, что в свое время, в 1990-х, он работал на топ-должностях в умеренно националистической партии «Отчизна», основанной советскими диссидентами.

Маасикас – финофил, то есть разбирается в отношениях с Финляндией, и это впоследствии сыграло роль его карьере. В 1990-х имел опыт работы в международных отделах министерства обороны и парламента. На верхних ступенях государственного аппарата – с 1999 года, когда он возглавил офис премьер-министра Марта Лаара, с которым знаком еще со времен своей партийной карьеры.

В 2001-м перешел на дипломатическую службу, сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. Местная пресса писала, что к «чужаку» дипслужбы, который стал послом, не имея опыта в МИД, вначале было неоднозначное отношение, однако он доказал свою эффективность как руководителя дипмиссии.

В 2005 году посол Маасикас прошел через карьерный кульбит, который крайне редко бывает в жизни дипломата. Его командировка в Финляндию завершилась, и тогдашний президент Эстонии Арнольд Рюйтель назначил молодого активного дипломата на стратегически важный пост посла Эстонии в РФ.

Но доехать до Москвы он так и не успел.

В разгар летних каникул дипломата, который официально еще даже не вернулся из командировки в Финляндию, решением правительства утвердили в новой должности, не совместимой с работой в посольстве: он стал генеральным секретарем эстонского МИД, то есть первым лицом дипслужбы (по украинской терминологии, это – госсекретарь, он руководит текущей деятельностью МИД, в то время как министр отвечает за политику).

Далее указ о командировке в РФ тихонько отменили, и из Таллинна в Москву отправили другого посла.

С должности секретаря МИД Маасикас переехал в Брюссель.

В 2009 году его пригласили в команду комиссара по вопросам расширения, финна Олли Рена (опять пригодилось владение финским языком), в 2010 году он присоединился к группе советников президента ЕК Жозе Мануэла Баррозу, с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

Последний период был особенным: в 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маасикас координировал этот процесс из Таллинна.

Но наиболее «украинским» стал период его работы в Брюсселе.

Вспомните 2014-2016 годы, когда решения по нашей стране принимали одно за другим. Санкции против команды Януковича, крымские решения, экономические санкции против РФ, помощь Украине, движение к безвизу... Все эти решения принимали государства-члены, а по сути, ответственными за них были именно послы. Кстати, «Европейской правде» приходилось слышать об активности эстонцев в этот период.

Более того, подпись лично Матти Маасикаса стоит даже под одним из важных для нашего государства документов: в 2017 году, во время председательства Эстонии в Совете ЕС, он как представитель председательства подписал решение о предоставлении Украине торговых преференций.

От футбола – к марафону

Конечно, это не означает, что «украинская папка» была приоритетом для будущего посла ЕС – но по крайней мере понимание наших проблем у него есть. А причастность к правой эстонский партии добавляет уверенности, что это понимание – правильное.

Подтверждение этому – интервью немецкому Bild, которое дипломат дал в период эстонского председательства. «Угроза, исходящая от России, вполне реальна... Мы должны сохранять твердость в своей политике в отношении России и не отклоняться от нее», – настаивал он в 2017 году.

Из свежих публикаций дипломата в Twitter заметно, что он уже сейчас активно интересуется украинской политикой и новостями из нашей страны, а по некоторым данным, в эти выходные даже приезжал в Киев.

Официально он должен прибыть сюда только в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.

Собеседники «Европейской правды» отмечают по крайней мере одного отличие будущего посла от нынешнего, которое должно существенно помочь ему в работе.

Это отличие – языковое.

Маасикас владеет не только пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), но также свободно говорит по-русски. Это само по себе облегчит общение посла в Украине. А учитывая такой языковой запас, есть все основания надеяться, что вскоре он также выучит украинский.

А еще отличаются увлечения дипломатов.

Хюг Мингарелли разбирается в футболе – об этом слышали все, кто следил за выступлениями посла ЕС.

В одной из речей он даже признался, что забросил игру из-за травмы и, можно сказать, «вынужденно» стал евробюрократов. Поэтому от посла нередко звучала футбольная риторика. «Первое, что вам нужно – это команда», – отмечал он, описывая роли форвардов, полузащиты и защитников в украинском правительстве.

Мы не знаем, как относится к футболу будущий посол ЕС, но известно, что у него есть другое увлечение – бег на длинные дистанции.

На специализированном эстонском сайте Marathon100 есть заметки о забегах с его участием, проходивших в Эстонии, и отдельные результаты – очень достойные. Выдержать темп 5 мин/км в полумарафоне (21 км) в возрасте 50 лет сможет не каждый.

Посмотрим, не повлияет ли спортивная страсть дипломата на его полушутливые советы украинской власти – как это было с послом Мингарелли.

Но то, что Украина на пути к ЕС наконец-то должна овладевать марафонскими навыками и бежать, не теряя темп – абсолютно неоспоримо.