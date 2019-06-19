Марин Артур Генадьевич, эксперт в сфере реформирования правоохранительных органов, который длительное время возглавлял подразделения внутренней безопасности в системе МВД, уверен, что борьба с конвертационными центрами в нынешнем виде не эффективна. Причина в том, к деятельности конвертационных центров зачастую причастны сами правоохранители. Поэтому борьба ведется либо для отчетности, либо с конкурентами, но никак не с проблемой.

«Основная беда в том, что на протяжении многих лет эти площадки создают и «опекают» сами представители разных правоохранительных органов, а многочисленные подразделения внутренней безопасности в ГФС, СБУ и других ведомствах не ведут системный анализ, оперативное сопровождение выявленных фактов, не желая «выносить сор из избы». Поэтому первым шагом должна быть минимизация возможностей правоохранителей по предоставлению услуг «опеки» конвертационных центров», – отметил Марин Артур Геннадьевич.

Поэтому выявление и прекращение деятельности отдельных конвертационных центров, даже если речь идет о таких крупных организациях, как закрытый в начале июня «конверт» с оборотом более 200 миллионов гривен, не мешает работе индустрии по незаконному обналичиванию денежных средств.

Кроме того, из-за Постановления Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 г. № 391 «О внесении изменений в решение «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных» к группе рисковых предприятий сегодня может быть отнесена практически любая компания.

«Из-за этого Постановления практически любое коммерческое предприятие, работающее с НДС, может быть отнесено к группе рисковых. После этого автоматически «временно» блокируются и снимаются с регистрации налоговые накладные. Последующая разблокировка их возможна только после рассмотрения вопроса специальной комиссией, которая собирается 2 раза в неделю. Фактически искусственно создана совершенно новая «лазейка» для вымогательства денежных средств чиновниками ГФС», – пояснил Марин Артур.

По его словам, для того чтобы попасть на заседание комиссии, предпринимателям нужно в электронном виде предоставить в аналитические подразделения ГФС огромное количество материалов, доказывающих, что то или иное предприятие работает реально и поданные им налоговые накладные настоящие. Однако зачастую эти документы по какой-то причине до самой комиссии не доходят или попадают не в полном объеме. Как результат – предприятию на формально законных основаниях отказывают в разблокировке налоговых накладных.

«После этого предприятие должно обращаться в вышестоящие инстанции ГФС с жалобой и заново подавать все ранее предоставленные документы. Т. е. фактически компаниям искусственно создают проблемы и затягивают процесс их решения бюрократическим путем, вынуждая бизнес искать «обходные пути». От представителей бизнеса поступают сигналы, что появляющиеся тут же «посредники» из ГФС предлагают обеспечить «спокойную работу» за мзду в размере 1 – 3 % оборота. Причем такие ситуации касаются и предприятий, которые полностью выполняют требования законодательства в сфере налогообложения, – рассказывает Артур Марин. –Следовательно, второй шаг – это доработка нормативно-правовых актов и ликвидация возможностей создания искусственных проблем для бизнеса с последующим их «решением».

И третьим шагом в борьбе с конвертационными центрами, уверен эксперт, должно быть снижение спроса на подобные «услуги».

«Суть конвертационных центров состоит в оптимизации налогообложения и обналичивании денег. Но это не всегда попытка уйти от налогообложения. Есть компании, у которых бизнес-процессы проходят с использованием наличности. А после того как ГФС и СБУ выявили конвертационный центр, у компаний, которые пользовались его услугами, начинаются проблемы с налоговой и правоохранителями. И стоимость решения этих проблем в судах намного выше стоимости законного вывода с безналичных счетов наличных средств», – сказал Артур Марин и добавил, что, демонстрируя, насколько легко выявляется сегодня конвертационный центр с помощью аналитических механизмов, ГФС (или Государственная налоговая служба) сможет куда более эффективно бороться с «конвертами».

По опыту специальных подразделений правоохранительных органов США, Польши и других стран, борьба с подобными экономическими преступлениями с коррупционной составляющей должна вестись с применением так называемых легендированных предприятий. Эти организации способны выявить всю цепочку участников данного процесса от начала до конца. Работа таких предприятий регламентирована на законодательном уровне. При этом участвующие в операциях агенты и предприятия «под легендой» или «под прикрытием» по закону освобождаются от уголовной ответственности и могут принимать участие в суде с закрытыми лицами, измененным голосом и биографическими данными. В украинской правоохранительной системе, считает Артур Марин, этот способ борьбы находится на очень низком уровне из-за недостаточного урегулирования таких процедур на законодательном уровне. А потому применяется крайне редко, если не сказать – в единичных случаях.

Справка

Артур Геннадьевич Марин (Марін Артур Геннадійович) в разные годы возглавлял подразделения по борьбе с коррупцией УБОП Киева, управления внутренней безопасности ГУ МВД Киева и Киевской области, занимал пост заместителя начальника департамента внутренней безопасности МВД Украины. Проходил обучение в США, Польше и Грузии по специальным программам борьбы с коррупцией в правоохранительных органах и перенимал опыт этих стран в данной сфере.