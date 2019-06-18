В Киеве планируют построить первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки, которая позволит получить биогаз из растительных остатков, постепенно решит проблему с их накоплением и вопросам утилизации», - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый во время рабочей встречи с представителями финской компании Metener – европейского разработчика биогазовых установок.

«Рынок биогаза на сегодня наиболее развит в Европе, ведь именно страны ЕС первыми внедрили программы перехода к альтернативным источникам энергии и поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых биогазовых технологий. Украина подписала Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата еще в 2016 году. Сейчас нужно принять меры по уменьшению углекислого газа в атмосферном воздухе до 2020 года, поэтому обустройство этой системы по переработке растительных остаток – пилотный проект, который призван решить вопрос с массового накопления опавших листьев», - отметил чиновник.

Специалисты компании Metener предоставили рекомендации по вопросам установки комплекса, осмотрели место его возможного расположения.

Стоит отметить, что компания Мetener использует технологии, которые позволяют создать биоустановку для использованного опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза. В европейской практике 75% биогаза производится из отходов сельского хозяйства, 17% - из органических отходов частных домохозяйств и предприятий, еще 8% - с муниципальных канализационных стоков и канализационных стоков отдельных производств. Биогаз является возобновляемой и устойчиво произведенной энергией. Среди всех видов транспортного топлива биогаз обладает наименьшим эффектом парникового газа и лучшей производственной эффективностью. С биогазом рециркулируется не только углерод, но и питательные вещества, а конечный продукт используется как удобрение.