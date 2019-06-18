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Известный греческий журналист, публицист и богослов Георгий Папатанассопулос считает, что Вселенский Патриарх уже не скрывает своего гнева за всеправославную реакцию на создание новой Православной Церкви Украины.

Фото: АР

Статью журналиста опубликовало греческое издание Βήμα ορθοδοξίας. 

В публикации в частности, сообщается, что 11 июня 2019 года в монастыре апостола Варнавы в Никосии митрополитом Галльским Эммануилом было зачитано письмо Патриарха Варфоломея к Кипрской Церкви, в котором «очевидна вспышка его гнева».

В своем письме Патриарх не говорит о Церкви Кипра, к которой он обращается, а в основном концентрируется на воспевании Церкви Константинополя, причем, делает это в очень высокомерном и беспрецедентным тоне, что, в конечном итоге, по мнению журналиста, «приводит его к историческим и экклезиологическим неточностям».

Вселенский Патриарх пишет в своем письме, что «Великая Церковь Христа в Константинополе является общей Матерью всех Церквей. Мы сожалеем, что мы пришли к необходимости повторять эти самоочевидные вещи».

Кроме того, по словам журналиста, в письме Патриарха подчеркивается, что «в Константинополе нет координирующего инструмента в виде сановника. Единственный координирующий инструмент – это любящее сердце, богатое разумом Православия».

В конце своего послания Патриарх сообщает, что Фанар существует в таком статусе «потому что у него есть повеления божественных Отцов и святых Соборов, которые дали Вселенской патриархии священную, неприкосновенную и невыгодную привилегию служения».

Богослов указывает, что «в случае Украины Московский Патриархат прав. И это право признается Вселенским Патриархатом в течение полутора веков с тем же статусом, который он имеет по отношению к Элладской Церкви». 
В статье также отмечается, что «в Украине лояльность к канонической Церкви, составляет более 70%, несмотря на притеснения, от которых она страдает».
ForUm

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