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В рамках парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения.

В церемонии участвовали министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, передает DW.

Также было подписано соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы.

Система ведения воздушных боев будущего должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж.
ForUm

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