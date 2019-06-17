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Действия «почетного патриарха" Филарета (Денисенко) можно объяснить возрастными изменениями, характерными для людей преклонного возраста.

Фото: ВВС

Об этом сказал архиерей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью «5 каналу», комментируя ситуацию с созывом Поместного Собора УПЦ КП, который Филарет планирует провести 20 июня.

«Он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей», – сказал Зоря.

Он подчеркнул, что УПЦ КП прекратила свою деятельность «согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 года», и никто, кроме самого Филарета и Белгородского митрополита Иоасафа Шибаева, не поддерживает предложенное «почетным патриархом» развитие событий.

Как сообщалось, 20 июня Филарет (Денисенко) собирается провести в Киеве Поместный Собор УПЦ КП, чтобы на нем «утвердить и в дальнейшем Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата». 
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