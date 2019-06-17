В селе Лука-Мелешковская Винницкой области 15 июня активисты Православной Церкви Украины совершили попытку силового захвата Преображенского храма Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Сторонники ПЦУ во главе со священником Виктором Чверкуном появились на территории храма утром, когда в храме происходило богослужение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел и пресс-службу Винницкой епархии.

Поскольку в этот день была Троицкая родительская суббота, прихожане храма не мешали активистам заходить на территорию церковного двора, думая, что они собираются совершать панихиду. Однако, как только активисты собрались в большом количестве, несколько агрессивно настроенных женщин и мужчин подошли к дверям храма и стали требовать, чтобы прихожане впустили их внутрь.

Получив отказ, активисты начали провоцировать конфликт, оскорблять и нецензурно высказываться в адрес верующих, несколько раз пытались затеять драку. Объектами агрессии активистов стали священники и миряне, которые приехали в Преображенский храм для поддержки местной религиозной общины. Так, сторонниками ПЦУ было совершено нападение на протоиерея Валерия Швеца и Петра Чаплинского и верующих, которым нанесли телесные повреждения. Несмотря на это, духовенству и верующим удалось не допустить захвата храма. Видя, что запланированная провокация не удалась, активисты совершили импровизированную провокацию: оставив церковный двор, они в нескольких местах перекрыли въезды и выезды из села.

Сейчас ситуация стабилизировалась, но в епархии задаются вопросами: «могут ли настоящие верующие совершать провокации в поминальные дни? Или чего стоят обещания местных властей, которые сначала гарантируют недопущение силовых акций, а потом оказываются бессильными перед преступными намерениями агрессивно настроенных людей?».