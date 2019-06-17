В связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия.

Об этом рассказал комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос, передает DW.

По словам Аврамопулоса, эти меры могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем, он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Издание отмечает, что, по данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии — на 156% (8097 человек), из Албании — на 30% (7138 человек).

При этом положительный ответ получает меньшинство таких соискателей.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал.