В рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли уже 32,7 тысячи человек. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия. Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос изданиям медиагруппы Funke заявил, что в настоящее время Европейский союз принял лишь две трети обещанной квоты мигрантов.

Германия в целом согласилась принять по этой программе 10 тысяч беженцев. Аврамопулос считает программу ЕС успешной.

«Мы безопасно и легально доставляем в Европу людей, которые нуждаются в защите«, - подчеркнул он.

Введена в 2017 году программа переселения особо уязвимых категорий беженцев имеет целью легально и безопасно доставлять их в Европу, спасая от преодоления опасного маршрута Средиземным морем. До октября 2019 года в Евросоюз по этой программе планируется переселить не менее 50 тысяч человек из таких стран, как Ливия, Эфиопия, Турция и Иордания. Добровольно к реализации программы присоединились 16 стран.