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Взрыв, прогремевший в центре Киева ночью в субботу, 15 июня, произошел в гараже в Шевченковском районе по адресу Тургеневская, 16. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате взрыва, произошедшего в 23:25, разрушены три гаража из пяти, расположенных в этом месте, повреждены окна жилого дома и газовая труба, из-за этого часть дома на Тургеневской, 16 временно отключили от газоснабжения.

Жертв и пострадавших нет.

Какое вещество вызвало взрыв, пока не установлено.

На данный момент спасатели разбирают завалы после взрыва, для разбора завалов привлечены 50 человек и восемь единиц техники.
ForUm

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