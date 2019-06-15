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В ночь на субботу во дворе частного дома в поселке Лиманском в Одесской области произошел взрыв, предположительно, взорвалась граната, пострадавших нет. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

«Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко от забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5», - сообщили в полиции.

Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
ForUm

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