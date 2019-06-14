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Администрация аэропорта «Минск» сообщила, что без сигнала со стороны МИД Беларуси не будет присоединяться к инициированной украинскими властями кампании #KyivNotKiev по корректному написанию латиницей названия украинской столицы.

«Как только МИД сообщит нам об изменении названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем. Кстати, недавно мы достаточно оперативно поменяли название города Астана на Нур-Султан», - сообщили Радио Свобода в пресс-службе аэропорта.

Сейчас на табло аэропорта «Минск» латиницей столица Украины обозначена как Kiev, а не Kyiv.

На днях Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе. Решение вступит в силу с 17 июня. Аналогичные решения ранее приняли в странах Евросоюза и Канаде.

В начале октября прошлого года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению – то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близкое к речи, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.
ForUm

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