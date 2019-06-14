Владельцы успешного бизнеса с хорошим оборотом в настоящее время находятся в зоне риска. Об этом на страницах интернет-издания Новости Украины – From-UA пишет журналист Дарья Никитина, сообщают «Версии».

По словам автора материала «Минюст и рейдеры — борьба «нанайских мальчиков»?», Украину накрыла волна рейдерских захватов: по статистике Генпрокуратуры, с 2014 по июль 2018 года их произошло 1690. Причем наибольшее количество захватов зарегистрировано в Киеве.

Никитина утверждает, что вопросами рейдерства в Украине занимается Антирейдерская комиссия при Минюсте, которая критикуется не только пострадавшими от рейдеров сторонами, но и самим Минюстом.

«В мае представитель Минюста признала незаконность действий Антирейдерской комиссии, которая, не имея на это законных оснований, отказала в рассмотрении жалобы на действия государственного регистратора. При этом, в Минюсте признали, что не проверяли законность всех действий государственного регистратора, в результате чего суд обязал министерство восстановить изначальные сведения в реестре», - отмечает автор статьи.

По словам журналиста, «рейдерские захваты множатся как грибы, особенно в период «межвластия», и одним из последних особо крупных примеров рейдерства стала попытка силового захвата ЖК «Чайка» в ночь на 29 мая 2019 года.

«28.05.19 в 18.30 года государственный регистратор КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» Прошкин Александр Васильевич совершил ряд незаконных регистрационных действий относительно владельца жилого комплекса ООО «ОМОКС»: сменил имя владельца в уставных документах, увеличил уставной капитал более чем на 200 млн. грн. и зарегистрировал все внесенные изменения в Минюсте. А уже в 2 ночи рейдеры пошли на штурм постов охраны и офисного здания компании», - пишет автор материала.

Что интересно, добавляет Никитина, за КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» Прошкиным А. В. Числится ряд подобных действий: захват здания по адресу г. Киев, ул. Дегтяревская, 21-г; государственная регистрация изменений в учредительных документах ООО «ТОП-ТРАНС» состава ООО или информации об ее основателях; отчуждение двухкомнатной квартиры у владельца в пользу другого лица (номер записи о праве собственности №27766132); отчуждение ЧП «Агрофирма «Борисфен» у ее владельца, а также внесение заведомо ложных данных об изменениях в составе основателей, взноса в статутный фонд и руководителя; проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы при игнорировании судебного ареста корпоративных прав ООО «Мало-Кохновский Карьер» по изменению состава участников, решение о котором было принято на основе подделки протоколов общего собрания ООО «Мало-Кохновский Карьер»; рейдерский захват земельного участка, находящегося в частной собственности ООО «Интерхлеб» общей площадью 7,383 га в Деснянском районе г. Киева с целью продажи данной земли под застройку.

«КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» неоднократно принимало участие в рейдерских захватах физической и юридической собственности по подобным схемам... В настоящее время в общем доступе находится 109 судебных документов об уголовных делах!!!, в которых фигурирует данное предприятие », - пишет автор статьи.

В числе случаев рейдерства, по словам Никитиной, также несколько попыток силового захвата компании «Росток-Холдинг» в Киеве; попытка захвата сельского кооператива «Новоселицкое» в Киевской области; рейдерский захват лицея «Профессионал» в Харькове с силовым отстранением директора и бухгалтера лицея от должностей; попытка захвата предприятия по ул. Д. Нечая в Виннице; рейдерский захват предприятия «КрокУкрЗалізбуд» в Черниговской области; попытка захвата спортивного комплекса на ул. Бориспольской в Киеве; рейдерский захват Кинотеатра «Киев» в Киеве, который проходит под прикрытием инвентаризации и ремонта помещений; попытка захвата консервного завода в Виннице; ряд попыток рейдерский захватов здания Одесского национального медуниверситета; рейдерский захват базы отдыха «Олимп» в Коблево.

Журналист также добавляет, что в числе «черных» государственных регистраторов также КП «Регистрационная служба Одесской области», КП «АГЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ», КП «Бюро государственной регистрации», государственный регистратор Петрик А.В., государственный регистратор Ирина Мамай и другие.

«Кто из чиновников за этим стоит? Неужели прав народный депутат Виталий Куприй, который утверждает, что «есть чиновники, которые за взятку в размере 50-100 тысяч долларов возвращают бизнесменам украденные предприятия»?», - резюмирует Никитина.