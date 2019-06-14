На реке Лыбидь реконструируют гидротехнические сооружения с восстановлением экологического и санитарно-гигиенического состояния.
Основной целью проекта является восстановление (ревитализация) всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации, сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно распоряжению № 1039, осуществить работы должны до 31 декабря 2021 года.
В частности, предусмотрены реконструкция гидротехнических сооружений, работы по берегоукреплению, расчистке берегов, возможно раскрытие участков русла за счет изменения типа берегоукрепления, очистки дождевых поверхностных стоков, создание общественного пространства для отдыха, благоустройство в пределах прибрежных защитных полос и тому подобное.
Заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Плесо». На сегодня уже разработано технико-экономическое обоснование, выполнены проектные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы Народов в Голосеевском районе и получен экспертный отчет.
В 2019 году планируется продолжить строительные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы народов и проектные работы на участках первого очередь (длиной 1950 м) и вторая очередь (длиной 864 м), начать проектные работы на других участках.
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