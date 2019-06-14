также в разделеСтолица
В Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года 28
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха 35
В Киеве из Днепра достали тело мужчины 26
«Мост Кличко» закрыли для пешеходов 26
На Лысой горе в Киеве нашли схрон боеприпасов 57
Прокуратура расследует хищение средств на строительстве «моста Кличко» 49
В киевских парках установили арки с распылителями воды 17
В Киеве «заминировали» Шевченковский райсуд 17
Киев построит мусоросжигательный завод, но не на Троещине 43
На Южном мосту в Киеве с 13 июня перекроют две полосы движения 25
В Киеве с начала года произошло 16 тысяч ДТП 22
В Киеве двух сотрудниц ГФС задержали на взятке 49
Неизвестные сообщили о минировании КСУ 26
Киев вошел в топ-15 городов мира, перегруженных автомобилями 28
Возле АП во время акции против «капитуляции» произошла потасовка 3497
Киевского полицейского задержали на взятке 56
В Киеве сообщили о минировании аэропорта и Рады 26
В Киеве «минировали» уже пятую станцию метро 35

На реке Лыбидь реконструируют гидротехнические сооружения с восстановлением экологического и санитарно-гигиенического состояния.

Основной целью проекта является восстановление (ревитализация) всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно распоряжению № 1039, осуществить работы должны до 31 декабря 2021 года.

В частности, предусмотрены реконструкция гидротехнических сооружений, работы по берегоукреплению, расчистке берегов, возможно раскрытие участков русла за счет изменения типа берегоукрепления, очистки дождевых поверхностных стоков, создание общественного пространства для отдыха, благоустройство в пределах прибрежных защитных полос и тому подобное.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Плесо». На сегодня уже разработано технико-экономическое обоснование, выполнены проектные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы Народов в Голосеевском районе и получен экспертный отчет.

В 2019 году планируется продолжить строительные работы на участке 670 м выше на 135 м по течению от моста по проспекту Дружбы народов и проектные работы на участках первого очередь (длиной 1950 м) и вторая очередь (длиной 864 м), начать проектные работы на других участках.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1495 грн.
8
Теги