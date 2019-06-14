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Накануне дня Святой Троицы в Золотоноше Черкасской области состоялось освящение нового храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, храм в честь Святой Троицы освятили митрополит Черкасский и Каневский Софроний 13 июня.

Ему сослужил викарный епископ Иоанн вместе с приходским духовенством.

Владыка Софроний наградил настоятеля нового храма протоиерея Георгия Басаараба, а по завершении Божественной литургии - прихожан, которые трудились над сооружением храма.
ForUm

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