Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу обстоятельств гибели композитора-исполнителя Владимира Ивасюка и пришел к выводу, что он просто физически не мог бы совершить самоубийство.

Об этом рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, пишет Укринформ.

«В ходе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже было проведено определенное количество экспертиз, по результатам которых обнаружили определенные различия в выводах. Так как не было однозначного ответа, прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент - подобный тем обстоятельствам, при которых погиб Ивасюк», - рассказал Рувин.

Он отметил, что эксперимент был осуществлен в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело пострадавшего, в такое же время – месяц май.

«Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево - такой же породы, подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны наиболее близко к той ситуации», - уточнил он.

По его словам, в процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

«Первым решался вопрос, мог ли пострадавший сам забраться на дерево, на высоту ветки 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым – возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств – лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третье – можно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств», - сказал директор НИИ.

Он добавил, что в ходе эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам наиболее похожий на пострадавшего – такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела, - но достаточно подготовленный физически.

«И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь», - подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено, что если бы были какие-то вспомогательные подручные средства типа лестницы или подставки, то чтобы завязать узел и провести инсценировку самоубийства, необходимо было задействовать двух людей, а если без подручных средств – как минимум три дополнительных человека, которые должны были бы это делать.

«Кроме этого, эксперты также исследовали одежду, обувь пострадавшего - по фотографиям в материалах дела, описанию вещей, протоколам осмотра. Ведь если бы человек влезал на дерево, должны были остаться следы этого, на подошвах, на одежде... Между тем в протоколах осмотра указано, что их не было», - сказал Рувин.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день экспертиза находится на стадии передачи следственным органам.

«Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть, мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой», - сказал директор НИИ.

Композитора Владимира Ивасюка, который исчез 24 апреля 1979 года, нашли повешенным 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979 года.

Тогда Ивасюку - известному композитору и исполнителю - было 30 лет. 4 марта 2019-го ему должно было исполниться 70 лет.