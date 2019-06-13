Митрополит Видинский Даниил (Николов) заявил о том, что не будет участвовать в «коллективном молчании» Болгарской Православной Церкви по «украинскому вопросу».

Фото: БПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, текст документа опубликован на официальном сайте Болгарской Православной Церкви (БПЦ).

«Совесть православного епископа обязывает нас не участвовать в коллективном молчании по судьбоносным для Православного мира вопросам. Устав БПЦ БП (Болгарской Православной Церкви – Болгарского Патриархата, – прим. ред.) гарантирует право митрополитов – членов Священного Синода выразить свое убеждение через высказанное несогласное мнение», – подчеркнул митрополит Даниил.

Он добавил, что считает неприемлемым отсутствие четко выраженной общецерковной позиции по таким важным вопросам, как одностороннее вступление Константинопольского Патриархата в юрисдикцию другой Церкви, утверждение о якобы канонической силе Константинопольской Патриархии «исцелять всю Церковь через границы» и об исключительном праве юрисдикции Фанара в православной «диаспоре».

Владыка Даниил напомнил также, что Священный Синод Болгарской Православной Церкви ранее уже высказывал принципиальное несогласие с позицией Константинопольского Патриарха Варфоломея, которая «наносит удар по соборности Церквей».

Он рассказал, кому было адресовано его письмо с критикой действий Фанара.

«7 марта этого года мы направили Болгарскому Патриарху Неофиту и каждому из митрополитов Священного Синода письмо, в котором выразили свое мнение о действиях Константинопольского Патриархата в отношении церковного вопроса в Украине и о том, как эти действия непосредственно затрагивают и угрожают автокефальной Болгарской Православной Церкви – Болгарскому Патриархату, а также Православной Церкви в целом», – цитирует митрополита Даниила сайт БПЦ.

Митрополит рассказал, что письмо на греческом языке отправил в личной переписке иерархам Александрийской, Иерусалимской, Кипрской, Греческой и Албанской Православных Церквей. Англоязычный перевод в личной переписке митрополит Даниил отослал архиереям Румынской Православной Церкви.

Владыка Даниил также опубликовал текст своего письма на греческом и английском языках.

Как сообщалось, 17 мая член Священного Синода БПЦ митрополит Видинский Даниил (Николов) обратился с письмом к митрополитам Элладской Православной Церкви. В этом письме он озвучил свою личную позицию относительно действий Константинопольского патриархата в Украине, которые, по его мнению, разрушают Православие и в конечном итоге могут привести к новому расколу, подобно тому, который произошел в 1054 году.

По сообщению СМИ, критические заявления митрополита Даниила вынудили Константинопольского Патриарха Варфоломея обратиться за разъяснениями к Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Патриарху Неофиту.

6 июня на встречу с Патриархом Варфоломеем прибыл епископ Болгарской Церкви митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), который уверил, что Священный Синод БПЦ не поддерживает позицию, озвученную митрополитом Даниилом.

12 июня Священный Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что письма митрополита Даниила с критикой Фанара – его частная инициатива.