В Софии 12 июня состоялось заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, который поспешил дистанцироваться от недавних критических высказываний митрополита Даниила в адрес Константинопольского патриархата.

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Соответствующее решение Синода опубликовано на официальном сайте БПЦ.

«Мнение, высказанное митрополитом Даниилом в его письме, направленном митрополитам различных Поместных Православных Церквей, является его личным мнением, от которого Святой Синод категорически отмежевывается. По вопросам, поднятым митрополитом Даниилом, у Святого Синода нет решений», – говорится в тексте решения Синода БПЦ.

17 мая член Священного Синода БПЦ митрополит Видинский Даниил (Николов) обратился с письмом к митрополитам Элладской Православной Церкви. В этом письме он озвучил свою личную позицию относительно действий Константинопольского патриархата в Украине, которые, по его мнению, разрушают Православие и в конечном итоге могут привести к новому расколу, подобно тому, который произошел в 1054 году.

По сообщению СМИ, критические заявления митрополита Даниила вынудили Константинопольского Патриарха Варфоломея обратиться за разъяснениями к Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Патриарху Неофиту.

6 июня на встречу с Патриархом Варфоломеем прибыл епископ Болгарской Церкви митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), который уверил, что Священный Синод БПЦ не поддерживает позицию, озвученную митрополитом Даниилом.