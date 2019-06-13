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Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере является продажа сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз, сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что США намерены применить санкции в отношении участников «Северного потока-2».

Он пояснил, что пытаясь заблокировать проект, американская сторона защищает Германию от России.

По его словам, Берлин отдает Москве миллиарды. «Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода «Северный поток-2».
 
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