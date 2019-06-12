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Национальный банк Украины создает специальное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая на форуме по финансовой инклюзии, сообщает пресс-служба регулятора.

«Для усиления доверия и повышения финансовой инклюзии Национальный банк устанавливает новые стандарты защиты прав потребителей финуслуг. Мы начинаем внедрять новое регулирование. Три основные шаги для его реализации: разрабатываем новое регулирование взаимоотношений клиент – провайдер финуслуг; создаем в НБУ отдельное подразделение, которое будет заниматься именно обращениями граждан, а также запускаем Call-center и Единый центр приема граждан, чтобы они могли оперативно получать ответы на свои вопросы», - рассказал заместитель председателя Национального банка Роман Борисенко.
ForUm

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