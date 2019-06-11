В Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для получения им доступа к секретной информации.

Об этом 11 июня на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Украинская правда.

«Звание лейтенанта не дает абсолютно никаких преференций. Звание нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к важной и секретной информации. Этим объясняется звание лейтенанта», - сказала Мендель.

«Это не высокое звание и оно абсолютно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь, чтобы у него был доступ к нужной информации», - добавила она.

По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, вопрос не в звании, а в том, чтобы сработал эксперимент, когда человек не из системы попытается реформировать спецслужбу.

Напомним, 11 июня стало известно, что председатель Службы безопасности Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главу партии «Слуга народа», своего друга детства и экс-юриста студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.