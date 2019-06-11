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В Министерстве иностранных дел России считают, что заявления о восстановлении ядерного оружия Украиной являются посягательством на основы современного миропорядка. Об этом во время форума в Москве «Примаковское чтения» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает УНИАН.

«Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя взяла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, после этого Украина останется государством, которая является стороной договора о нераспространении ядерного оружия», - сказал Рябков. «Безответственные рассуждения о восстановлении ядерного оружейного потенциала Украиной свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка», - заявил он.

Напомним, Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующего ракетного вооружения. В МИД Украины также отметили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. Также, по мнению военного эксперта Игоря Козия, после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, никто не мешает Украине развивать тактическое ядерное оружие малого радиуса действия.

 
ForUm

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