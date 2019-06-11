Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагаются изменения в ряд законодательных актов о воинской обязанности и военной службе. Предполагается упразднить звания прапорщиков и мичманов и ввести в армии линейку сержантско-старшинских званий по западному образцу. Это нужно для приведения воинских званий ВСУ к стандартам НАТО, а также для формирования профессионального сержантского корпуса. «Сегодня» разбирались, что это означает и к чему приведет.

Прапорщикам тут не место

Речь идет о законопроекте №10181, который был зарегистрирован шестнадцатью народными депутатами. В нем предлагается убрать звания прапорщика и старшего прапорщика в сухопутных войсках и авиации, мичмана и старшего мичмана на флоте, а также ввести линейку сержантско-старшинских званий, принятую в армиях стран — членов НАТО.

Так, в сухопутных войсках и авиации предлагается ввести звания рекрута, солдата, старшего солдата, младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта, первого сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

На флоте новая линейка воинских званий будет выглядеть так: рекрут, матрос, старший матрос, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-стар­­ши­­на, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Существующие офицерские звания предлагается оставить без изменений.

Предложенная система соответствует требованиям STANAG 2116, который определяет категории рангов, принятых в странах — членах Альянса. Впрочем, этот стандарт назначает лишь рамки. Абсолютного единообразия здесь нет — звания в армиях различных стран — участников НАТО могут не соответствовать друг другу.

Система новая — уставы старые

История со сменой званий продолжается уже не первый год. Напомним, еще в апреле 2017 года Кабмин зарегистрировал законопроект №6372, который также предлагал убрать прапорщиков и ввести западную линейку сержантско-старшинских званий. Он был рассмотрен профильным комитетом ВР, но дальше не пошел.

В отличие от законопроекта №10181, правительственная инициатива предполагала только смену званий, но не предусматривала изменений в уставы. А эти изменения давно назрели, как считают реформаторы. И связаны они не только с необходимостью «ребрендинга» — отказа от института прапорщиков, давно ставших героями многочисленных армейских анекдотов.

«Мы давно отошли от старой советской системы, в которой сержанты существовали на уровне отделения и взвода. Максимум мог быть старшина роты. А у нас уже создана новая многоуровневая система. Ее главная идея состоит в том, что возле командира каждого уровня есть его главный помощник и советник — сержант», — пояснил «Сегодня» главный старшина ВСУ Александр Косинский.

Сейчас главные сержанты есть уже практически везде, даже в военных учебных заведениях.

В украинской армии действуют три центра подготовки сержантов по стандартам НАТО. В них работают только прапорщики, мичманы и сержанты, прошедшие подготовку за рубежом и готовящие курсантов по западным стандартам.

Но если западный сержантский корпус в Украине де-факто уже создан, то уставы у нас остались советские. В них, например, только командир отвечает за боевую готовность и уровень боевой подготовки вверенной ему воинской части или подразделения. Как отметил Александр Косинский, законопроект №10181 исправляет этот недостаток:

«Он полностью определяет обязанности сержантов, вплоть до главного сержанта бригады. По ним же расписаны их дисциплинарные права».

Модель для Украины

Выбор но­­вых воинских званий тоже занял не один год.

«Поначалу у нас было 12 вариантов. Мы долго думали, на чем же нам остановиться. Отказались от звания «капрал». Были предложения ввести звание «хорунжий», «сержант-майор». Думали даже все скопировать у американцев. Но в конце концов решили этого не делать», — пояснил Косинский.

По его словам, за основу был взят опыт четырех стран: США, где создан самый лучший в мире сержантский корпус, Великобритании — родины сержантов, а также Канады и Литвы. Последняя страна добилась наиболее впечатляющих успехов в реформировании своего сержантского корпуса.

«В итоге мы вышли на законопроект, который прошел согласование во всех силовых структурах и обсуждался на сборах сержантов. Это не копия и не калька, это наиболее современная модель, адаптированная для украинских условий», — сказал Александр Косинский.

Итак, рекрут в новой системе — это кандидат в солдаты. Как пояснил Александр Косинский, рекрут перед заключением контракта должен будет пройти недельный испытательный срок и решить для себя, может ли он служить в армии. Вполне возможно, что и командиры придут к выводу, что кандидат не готов к воинской службе, после чего он будет отсеян безо всяких последствий для себя и для армии.

Но если испытательный срок прошел успешно, кандидату предлагают заключить контракт на три года, он принимает присягу и получает полноценное воинское звание «солдат».

Старший солдат — это уже более квалифицированный специалист, например снайпер, пулеметчик или водитель.

Младший сержант («кап­­рал» в армии США) может являться командиром расчета. Сержант будет командиром отделения или танка.

Затем следует старший сержант. По словам Александра Косинского, это будет главный сержант взвода, способный в отсутствие командира командовать взводом в бою.

Следующее воинское звание — первый сержант. Это уже более высокий уровень ротного сержанта.

На батальонном уровне действует штаб-сержант.

«Он называется так потому, что у него рабочее место уже находится в штабе», — пояснил Косинский.

Мастер-сержант является главным старшиной полка или бригады, старший мастер-сержант действует на уровне оперативных командований, а главный мастер-сержант представляет собой главного старшину родов и видов Вооруженных сил. Например, главный мастер-сержант Сухопутных войск ВСУ.

Самая высокая сержантская ступень — это Главный старшина Вооруженных сил, именно ее сейчас и занимает старший прапорщик Александр Косинский.

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Чего ждать дальше

После того как законопроект №10181 будет принят окончательно, все военнослужащие, попадающие под его действие, пройдут переаттестацию. Уставы Вооруженных сил придут в соответствие с уже созданной вертикалью сержантов и старшин, а сами ВСУ сделают огромный шаг в сторону оперативной совместимости с армиями стран — членов НАТО.

«Именно тогда можно будет сказать, что наш сержантский корпус будет соответствовать тому, который есть в государствах — участниках НАТО. Кроме того, у наших сержантов появится дополнительная мотивация строить свою карьеру и добиваться более высоких сержантских званий и должностей», — заключил Александр Косинский.

А вот как скоро будет принят этот законопроект — большой вопрос. Как известно, нынешний созыв Верховной Рады вскоре будет распущен.

«Как правило, новые созывы Верховной Рады почти не рассматривают законопроекты, зарегистрированные прежним составом парламента. А это значит, что весь процесс придется начать заново. Хотя принятие этого законопроекта могло бы вывести из тупика процесс создания профессионального сержантского корпуса в ВСУ», — пояснил «Сегодня» член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Игорь Ветров, «Сегодня»