Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена делать «жесты» для команды нового Президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает УНИАН.

«Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями - там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого», - сказал Лавров.

«Что касается вопроса, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Знаете, мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения», - подчеркнул Лавров.

При этом он заявил, что западные страны «искусственно создали» кризис в отношениях с Россией под предлогом «произошедшего в Крыму и на востоке Украины».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.