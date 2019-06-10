Вчера, 9 июня 2019 года, поезда №960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице осуществили свои первые рейсы, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

«Цена на билет обещано демократическая (7,5 евро), в пути 4 часа евроколией», - сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«К таким регулярным рейсам готовились почти год. И для путешественников: расписание разрабатывали так, чтобы было удобно ехать дальше Украины. В Словакии также хорошие пересадочные маршруты по Европе. Ну и не забывайте, о маршруте Мукачево - Будапешт. Местные железнодорожники говорят, что направление сверхпопулярное», - прокомментировал запуск нового поезда Кравцов.

Ежедневно по направлению будут курсировать два дизель-поезда ZSSK. Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево отправляется в 09:10 и прибывает в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд отправляется из Мукачево в 14:54 и прибывает в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево - Кошице отправляется в 12:01 и прибывает в Мукачево в 16:42. Обратно поезд отправляется в 18:20 и прибывает в Кошице в 21:33. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Расписание указано по местному времени, а подробно с ним ознакомиться можно на сайте Укрзализныци, билеты доступны в международных кассах.

Напомним, поезд сообщением Кошице – Мукачево выполнил первый тестовый рейс 2 апреля.