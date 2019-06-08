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Коллективу управления патрульной полиции в Волынской области представили нового руководителя. Им стал 27-летний старший лейтенант полиции Андрей Крутень. До сих пор он работал заместителем начальника управления - начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Ровенской области, передает пресс-служба МВД.

«Это опытный офицер, который показал себя как настоящий профессионал на своем посту. Уверен, он справится с возложенными на него задачами руководителя. Перед ним стоит нелегкая задача: увеличить количество экипажей на улицах города и трассах, максимальное реагирование на все обращения и безопасность граждан, сплотить коллектив», - отметил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Как отметили в пресс-службе, Андрей Крутень начал свой путь полицейского патрульным в Ровно с самого начала создания там управления патрульной полиции. Позже был командиром роты, а впоследствии - был назначен на должность заместителя начальника управления.

Новоназначенный руководитель поблагодарил за доверие и рассказал о определенных приоритетных путях по развитию управления патрульной полиции в Волынской области: «Это будет касаться повышения организации деятельности управления. По обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, то наша работа будет плодотворной и мы каждый раз будем повышать наши результаты».
ForUm

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