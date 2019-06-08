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В результате взрыва в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo TV.

Как сообщается, в провинции Хайбер-Пахтунхва террористы подорвали автомобиль с военнослужащими. В результате взрыва по меньшей мере четверо военнослужащих погибли и 4 получили ранения.

«Три офицера и солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения», - сообщили в пресс-службе армии Пакистана.

Отмечается, что за последний месяц в Пакистане в результате нападений террористов в общей сложности были убиты 10 сотрудников полиции и 35 силовиков получили ранения.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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