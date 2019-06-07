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Русановский мост полностью отремонтируют до конца этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав видео ремонтных работ.

«Сегодня на завершающем этапе – ремонт левой стороны проезжей части Русановского метромоста. Там начали вкладывать гусасфальт – специальное покрытие, гарантию на эксплуатацию которого дают не менее 20 лет. Уже через два месяца работники «Киевавтодора» начнут ремонт правой стороны моста», - написал Кличко.

Он отметил, что работы осуществляют не только на проезжей части, но и внизу сооружения. Там укрепили конструкции всего перегона. А также обрабатывают специальным раствором, что предотвратит разрушение.

Также мэр столицы объяснил, почему ремонт Русановского моста продолжается столько времени.

«Многие киевляне интересуются: почему так медленно ремонтируют Русановский мост? Потому, что когда там начали работы по обновлению покрытия, обнаружили большие дефекты внутри конструкции перегона. Построенный еще в 1965 году, этот мост ни разу не видел капитального ремонта. Поэтому пришлось разрабатывать новый проект реконструкции и, соответственно, корректировать план необходимых работ. Сегодня все работы продолжаются, и до конца этого года объект будет обновлен», - заверил Кличко.
ForUm

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