Священник Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бабопулус) посетил приходы Ровенской епархии Украинской Православной Церкви, пострадавшие от активистов новой Православной Церкви Украины.

Фото: УПЦ

На праздник Вознесения Господня, 6 июня, секретарь Тамасосской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий и заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич посетили восемь приходов, которые пострадали вследствие силовых действий сторонников ПЦУ. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне. Голос Церкви».

Кипрский священник на протяжении дня помолился за литургией в церковном доме села Копытов Корецкого района, поддержал верующих в селах Курозваны и Мнишин Гощанского района, подискутировал с жителями сел Пятигоры и Глинск Здолбуновского района. Завершился день в селе Розваж Острожского района.

Архимандрит Нектарий поддержал верующих и уверил их в том, что мировое Православие ищет пути разрешения украинского церковного кризиса. Он также отметил, что Церковь Кипра одной из первых выразила полную поддержку УПЦ и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Хочу вас уверить, что в своей борьбе за чистоту веры вы не одни, – сказал архимандрит Нектарий. – Наш Предстоятель архиепископ Хризостом осуществил ряд поездок к Предстоятелям других Православных Церквей мира для того, чтобы обговорить и найти пути решения украинского церковного вопроса и исцелить рану раскола. Все проблемы, которые вы сейчас переживаете, не должны поколебать вашу веру в Бога. Вы должны стать динамичнее и горячее. Господь испытывает вас таким способом, чтобы увидеть веру и показать другим, что означает, когда человек верит в Бога».

Верующие УПЦ рассказали кипрскому священнику о захватах храмов и давлении со стороны активистов ПЦУ.

«Я взял от вас больше сил, чем дал вам, ведь вы живете в Церкви, которая переживает гонения. Ваша борьба даст духовные плоды. Вы уже являетесь примером исповедничества, свидетельством верности Церкви Христовой», - сказал клирик Кипрской Церкви.

Архимандрит Нектарий также назвал верующих УПЦ примером для мирового Православия.

«Исповедничество веры, которое вы переживаете, сейчас является примером не только для Кипрской Церкви, но и для всего Вселенского Православия, которое живет в условиях большего религиозного комфорта», – отметил священник.