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В аэропорту Таллинна (Эстония) около 18:00 совершил аварийную посадку самолет компании Nordica, летевший из Киева, передает 112 Украина со ссылкой на Delfi.

Причиной аварийной посадки самолета стала лопнувшая покрышка. Разрушение, по всей видимости, произошло при взлете авиалайнера в Киеве. На борту находились 31 пассажир и 5 членов экипажа. Никто из находившихся на борту пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Сообщение об аварийной посадке самолета Киев-Таллинн появилось в Twitter эстонской полиции в районе шести вечера. Вскоре правоохранители уточнили, что посадка прошла успешно.

На фотографиях с места аварии можно увидеть, что к месту инцидента были стянуты машины спасателей и скорой помощи, а самолет при приземлении обливали пеной во избежание возгорания. 
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