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Константинопольский Патриарх Варфоломей на встрече с журналистами констатировал, что никакого Киевского Патриархата никогда не было и нет.

Фото: Фейсбук

«Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал», - процитировал Варфоломея в понедельник на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает «Страна».

По словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии Православной Церкви Украины никак не связано с политикой. 

«Это было пастырской озабоченностью тем , что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», - утверждал он.

Что касается нынешнего статуса Филарета, который до создания ПЦУ возглавлял неканоническую Украинской Православную Церковь Киевского Патриархата, то, по словам Варфоломея, тот лишь «был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский». Сейчас же ответственным за управление украинской Церковью, по мнению Константинопольского Патриарха, является возглавивший ПЦУ Епифаний.
ForUm

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