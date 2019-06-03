Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Службе безопасности Украины преодолеть коррупцию в стране. Об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-центр ведомства.

«Первая наша задача - это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность», - заявил Баканов.

«Больше не будет никаких «крышевальников», никаких «смотрящих» ни за какими бизнесами и теневыми сделками. Задача Службы - вывести теневой бизнес из тени. Потому что именно он является кормовой базой для коррупции», - подчеркнул первый заместитель председателя СБУ.

По его словам, Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии, будет действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и в порядке, предусмотренном законом. «СБУ нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами. Поэтому хочу пригласить всех журналистов-разоблачителей к сотрудничеству», - отметил Баканов.

«Если у вас есть материалы о преступлениях, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в Службу безопасности Украины. Мы будем их обрабатывать и информировать общество, в том числе и с помощью СМИ, о состоянии таких расследований», - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со временно исполняющим обязанности председателя СБУ Иваном Бакановым отметил важность борьбы с контрабандой и требует от Службы безопасности Украины в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.