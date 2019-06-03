Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал видео об оккупации Буковины. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

По его словам, проблема не только в видео.

«Я видел ролик. Матиос вроде бы пригласил на совместное совещание. Считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах... Иногда кажется, когда вы привлекаете внимание, в данном случае к ролику, ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы об этом ролике узнали. В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать», - отметил он.

Напомним, в Youtube появилось провокационное видео якобы захвата Буковины Румынией в 2022 году.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещаниес руководством МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ по поводу данного видео.