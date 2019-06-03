Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №349/2019 от 3 июня опубликован на сайте Главы государства.
Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.
Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды.
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