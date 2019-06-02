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На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для «оценки ущерба», нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда сейчас аннексированный полуостров находился под контролем Украины.

Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов), сообщает Крым.Реалии.

Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть «сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России».

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Как сообщалось, 15 марта председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым был в ее составе.

20 марта Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате российского парламента, что оценит «ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова». В Госдуме России заявили, что «ущерб», понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и до аннексии полуострова Россией, «значительно превышает» сумму 1,5 трлн рублей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это решение «очередным кризисом жанра».
ForUm

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