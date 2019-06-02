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В Украине с начала года произошло более 23 тысячи пожаров на открытых территориях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того в ведомстве отметили, что сегодня, 2 июня, на большей части страны ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Также в большинстве центральных, северных и Харьковской областях сегодня ухудшится погода, ожидаются грозы. В Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях также прогнозируются град и шквалы до 20 м/с.

По данным Гидрометцентра, 2-3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 5 июня.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены 184 населенных пункта.
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