Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России. Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус сообщила 1 июня.
«Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России», - говорится в сообщении.
Меркель и Помпео на встрече 31 мая также обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время