В Ровенской обласьти пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Полицейские предварительно установили, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были оставлены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика.

Малолетнего немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой бытовой несчастный случай).