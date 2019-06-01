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Ответные импортные пошлины, введенные Китаем в отношении свыше 5000 товарных позиций из США на общую сумму 60 миллиардов долларов, вступили в силу в субботу, 1 июня.

В зависимости от товаров, размер пошлин составил от 5% до 25%. Такие меры правительство Китая было вынуждено предпринять в ответ на повышение в мае пошлин на китайскую продукцию.

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели торговые переговоры.

С 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Это решение Вашингтон объяснилиневыполнением Пекином ряда договоренностей.

Ранее Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне.
ForUm

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