В Киеве создали карту ремонта тепловых сетей, где киевляне могут видеть, сколько и в каких микрорайонах будет проходить нынешняя модернизация коммуникаций. Карта размещена на официальном сайте коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, на протяжении последнего отопительного сезона аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» ликвидировали ежесуточно 30-40 повреждений сетей. За период текущего отопительного сезона предприятие устранило более 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

«Именно поэтому мы на этот летний период запланировали выполнить масштабную программу модернизации тепловых сетей и оборудования. Выделено более 500 млн грн на эти работы. «Киевтеплоэнерго» уже приступило к выполнению работ. Общая протяженность замены – более 130 км», - сказал он.

Пантелеев отметил, что город отходит от практики «латания дыр» и предпочитает комплексную модернизацию. Применяют современные технологии, позволяющие уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность теплоснабжения города. Гарантийный срок труб достигает 25 лет, а полимерных - до 50.

«На карте ремонтов сетей киевляне увидят адреса, виды работ, протяженность замены сетей, а также количество аварий, произошедших на этих участках за последние три года. На некоторых адресах количество аварий достигает нескольких десятков, и поэтому у людей были перебои с услугами. Мы убеждены, что замена на этих территориях снизит аварийность и вынужденные перерывы в теплоснабжении», - сказал замглавы КГГА.