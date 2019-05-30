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Королевский районный суд Житомира рассмотрел ходатайство следователей полиции и определился с избранием меры пресечения мужу и жене, которые подозреваются в ужасном убийстве своей 5-летней дочери в Овручском районе. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании подозреваемым родителям меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 мая по решению Королевского районного суда 41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Такая же мера пресечения применена судом и к 50-летнему отцу погибшего ребенка. Ближайшие 2 месяца подозреваемый в особо тяжком преступлении мужчина проведет в заключении.

Напомним, преступление, совершенное родителями относительно своего малолетнего ребенка, разоблачено полицией 27 мая в результате проверки информации о вероятном убийстве. Погибшая 5-летняя девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям.
ForUm

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