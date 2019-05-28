В одном из сел Овручского района Житомирской области родители убили свою 5-летнюю дочь, а ее тело сожгли в печи, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 27 мая. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области и Овручского отделения ГУНП.

По просьбе правоохранителей показать дочь 41-летняя мать вынесла из дома ребенка, одетого в девчачьи вещи. Однако правоохранители предложили матери показать всех троих детей. Так выяснилось, что за девочку женщина выдает своего 3-летнего сына. Когда же окончательно выяснилось, что нужного ребенка во дворе нет, родители признались в страшном преступлении, совершенном около 8 месяцев назад.

«Об этой семье местным правоохранителям известно еще с 2009 года, когда из-за пристрастия к алкоголю и невыполнения родительских обязанностей мать была лишена прав на двух сыновей. Затем, в 2013-м, у женщины и ее 50-летнего сожителя появилась дочь. А уже через год в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка на полгода госпитализированы в больницу. Причем без сопровождения матери, так как та отказалась. А с 2015-го по апрель 2018 лет девочка воспитывалась в приемной семье. Все эти три года происходили суды, в том числе и с подачи местных активистов, по возвращению ребенка в биологическую семью. В конце концов, окончательное решение было принято и девочка оказалась снова с родителями», - рассказал и.о. руководителя ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.

Он также отметил, что в течение времени пребывания ребенка у родителей органы опеки пытались обследовать условия его проживания, однако комиссию не пускали в дом. А составленные полицейскими административные материалы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей были в конце концов отменены в суде.

«Предварительно удалось выяснить, что девочка в ходе семейного конфликта от своего отца получила травмы, приведшие к ее смерти. Впоследствии труп ребенка родители сожгли в печи и остатки выбросили в реку. Об этом они никому не сказали. Сейчас родители задержаны следователями в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Делаем все возможное, чтобы проверить полученную информацию и установить все обстоятельства, - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Александр Радченко. - Также отдельно хочу отметить, что такая ужасная ситуация стала возможной из-за вмешательства в судьбу погибшего ребенка так называемых «активистов» из областного центра, которые сопровождали и всячески влияли на судебные процессы для изъятия девочки из нормальных условий проживания и воспитания в приемной семье, и в конце таки «помогли» вернуть ее неблагополучным биологическим родителям. Для достижения этой цели в свое время эти горе-активисты целыми делегациями приходили к ГУНП в области с требованием к руководству немедленно «защитить» ребенка от надуманных и ничем не подтвержденных издевательств в приемной семье и вернуть ее родителям».

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают проведение следственных действий, необходимых для установления всех обстоятельств.

По действующему законодательству лишение жизни малолетнего ребенка наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.