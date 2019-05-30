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Должность директора департамента сейчас является самой высокооплачиваемой в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий), сообщает Киевский городской центр занятости, который регулярно составляет перечень самых высокооплачиваемых вакансий столицы.  

Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тыс. грн.  

По информации, предоставленной центру работодателями, наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня являются директора департаментов предприятий – как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице.

Спрос на опытных руководителей в столичных компаниях в условиях роста экономики остается стабильно высоким, однако предложение кадров недостаточно. Как отметили в центре занятости, должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов всегда достаточно сложный.
ForUm

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