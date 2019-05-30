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Известный украинский спортсмен-легкоатлет Сергей Бубка 27 мая посетил Свято-Успенскую Святогорскую лавру Украинской Правосавной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, Сергей Бубка приехал в Святогорскую лавру с семьей. 
Почётные гости молились на Божественной литургии в Успенском соборе обители, затем посетили Лаврский музей и Всехсвятский скит.

Сергей Бубка вместе со своими близкими часто посещает православные храмы, бывает на богослужениях в Киево-Печерской лавре, летом прошлого года посетил Полтавский Крестовоздвиженский женский монастырь УПЦ.

«Это не первый визит Сергея Бубки в Святые Горы, но раньше не доводилось общаться с наместником обители. Митрополит Арсений рассказал почётному гостю историю Святогорского монастыря и о его святынях. Сергей Назарович рассказал о своей деятельности в настоящее время и также поделился своими впечатлениями от недавней поездки на Афон и встречей со старцами, особенно с известным старцем папой-Янисом», - рассказали в пресс-службе Лавры. 
ForUm

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